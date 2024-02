Oroscopo Paolo Fox sabato 3 Febbraio 2024 | Vergine positiva

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’diFox per oggi,Ariete Puoi riuscire a ottenere il massimo; datti da fare. Anche l’amore conosce una stagione di rinnovamento. Toro Dovrai discutere con una persona. Non prendere troppi impegni ed evita gli strapazzi. La gola è il punto debole. Gemelli Nonostante vari contrattempi, riuscirai a farcela. Momento intrigante per l’amore. Nuove conoscenze. Cancro Entro pochi giorni devi risolvere una questione legale o finanziaria. Giorno di progressi pratici. Leone Sul lavoro ci sono ottime possibilità di riuscita, mentre in amore non ti va bene niente. Prudenza.Situazione piacevole per i nuovi incontri: le amicizie portano positività. Oggi sei meno insofferente. Bilancia Se intendi muoverti questa è la giornata ideale. ...