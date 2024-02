Orfani di femminicidio | protocollo tra Tribunale e Procura per i minorenni

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUnd’intesa a favore deglispeciali è stato siglato tra ilper idi Napoli, lapresso lo stessoe la Cooperativa Sociale Irene ‘95, ente capofila del progetto Respiro. L’intesa, firmata dalla presidente delPaola Brunese, dallatrice Maria de Luzenberger Milnernsheim e dal presidente di Irene ’95 Fedele Salvatore, prevede l’impegno da parte delper ie delladella Repubblica presso ilper inelle sue competenze di indagine in ambito civile, a disporre la presa in carico dei minorispeciali ai servizi ...

«Mi ha regalato una caramella e mi ha chiesto come stavo e poi mi ha stretto forte». Ti guarda con gli occhioni neri mentre risponde serio, come fosse un ometto già cresciuto e ...Anastasiia Bondarenk, compagno condannato all'ergastolo: la donna è deceduta nell'incendio di casa sua. Lei voleva lasciarlo.Nei drammi dei femminicidi c'è l'altro dramma dei figli rimasti senza genitori. Scopriamo la rete assistenziale pugliese in questi casi