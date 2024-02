Opportunità di Volontariato nel Servizio Civile | Candidature Aperte per i Pronto Soccorso Fino al 15 Febbraio

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sempre aperti i termini per diventare volontari delneiÈ possibile presentare le domande entro il 15Un percorso di crescita attraverso il supporto ai cittadini che si recano in. È il focus del progetto diUniversale dell’Azienda USL Toscana Sud Est “ad accoglierti – Ilin”. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del prossimo 15. Sono 46 i posti a disposizione, dislocati sulle province di Arezzo, Grosseto e Siena. Il progetto si propone di offrire un accompagnamento degli ...