Operazione simpatia? Poco empatico | freddo | Anna Falchi stronca Jannik Sinner

(Di venerdì 2 febbraio 2024) "Ha rinunciato ad essere accolto da una platea italiana, nel resto del mondo non è la stessa cosa perché lui è italiano ed è un peccato":lo ha detto a La Vita in diretta su Rai 1 in riferimento al no dia Sanremo. Nei giorni scorsi Amadeus, il direttore artistico del festival, al via martedì 6 febbraio, aveva invitato il campione sul palco dell'Ariston dopo il suo trionfo agli Australian Open di Melbourne. Ma l'altoatesino 22enne ha deciso di rifiutare perché concentrato già sui prossimi appuntamenti sportivi. Secondo la conduttrice, però, in questo modo"non ha fatto un'proprio vincente, risulta". Le parole dellanon ...

