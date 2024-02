Operato a 13 anni per un raro tumore | viaggia dal Belgio a Como | “Tecnica mini-invasiva per non sfigurargli il volto”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La speranza riposta nell’ospedale Sant’Anna diha dato, alla fine, esito positivo. È andato a buon fine l’intervento di un ragazzino di 13, affetto da un rarissimo, che si è fatto operare dall’équipe del medico Paolo Battaglia, docente all’università degli studi dell’Insurbia e primario dell’Otorinolaringoiatria all'ospedale di San Fermo della Battaglia. Il giovane svizzero è venuto appositamente in Italia dalperché soffre di una forma tumorale localizzata a livello della fossa infratemporale e degli spazi parafaringei, cioè – spiegano una nota dell’ospedale – in “una sede molto profonda nel cranio, dove decorrono vasi sanguigni e nervi di vitale importanza”. Ora il giovane dovrò sottoporsi ad alcuni cicli di radioterapia. Il difficile intervento Il primario Battaglia spiega che il ...

San Lorenzo O’Toole è il patrono di Dublino, monaco e vescovo passato alla storia per aver operato per la pace . Ma la sua infanzia è segnata dalla ... (lalucedimaria)

Un bambino di appena cinque anni è morto dopo essersi sottoposto ad un’operazione di routine per rimuovere due denti da latte , che è stata ... (thesocialpost)

A livello globale, secondo un sondaggio condotto dal McKinsey Health Institute su 30.000 dipendenti in 30 paesi, la percentuale di dipendenti che ... (iodonna)

Ieri, il giudice del tribunale di Lecce Alcide Maritati ha inflitto quattro anni di reclusione al titolare della ditta, al termine del processo discusso col rito abbreviato. La sentenza contempla ...T renta gennaio, ore 12. Al cambio dell’ora, in qualsiasi scuola, c’è sempre un gran fermento. Entrando nell’ Istituto Caniana di via del Polaresco 19 mi sono unita al grande via vai di studenti e pro ...il procuratore aggiunto Paolo Guido e il sostituto Pierangelo Padova hanno chiesto una condanna a 14 anni e 4 mesi di carcere. Il processo si sta svolgendo con il rito abbreviato e la posizione ...