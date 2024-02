Operaio si ferisce a una mano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Forse una distrazione, o un imprevisto che ha cambiato la routine di un gesto ripetuto più volte, fatto sta che pochi giorni si è registrato l’ennesimo infortunio sul lavoro. L’episodio è accaduto in una ditta di lavorazioni meccaniche a Magnago: unin forza all’azienda, un cittadino di nazionalità straniera di 36 anni di età, nel pomeriggio di martedì stava lavorando al macchinario quando la suaè rimastas chiacciata sotto una delle parti in movimento del macchinario. All’finito in ospedale è stata prospettata una prognosi di trenta giorni. Sul posto i carabinieri e Ats per ricostruire l’accaduto. P.G.

Due infortuni sul lavoro nella Bassa: un'operaia di 63 anni ferita a una mano a Novellara e un operaio di 50 anni ferito a Boretto. Entrambi sono stati portati in ospedale per le cure necessarie.Un operaio di 36 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro presso una ditta di lavorazioni meccaniche a Magnago. La sua mano è stata schiacciata da una parte in movimento del macchin ...L'uomo si trovava sul tetto di un edificio di due piani dove stava eseguendo lavori di intonacatura. E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Cosenza ...Un uomo è caduto da una palazzina di due piani a Fuscaldo mentre stava svolgendo lavori di intonacatura. Trasportato all’Annunziata ...Un operaio di 47 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente sul lavoro accaduto a Fuscaldo, nel Cosentino ...