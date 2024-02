Operaio di Saronno muore schiacciato da un macchinario

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un autotrasportatore di 57 anni diè morto in un incidente sul lavoro a Settimo Milanese. Lunedì scorso è andato in un’azienda per consegnare unche produce lenti per occhiali, quando il bancale lo ha travolto mentre veniva scaricato dal camion con un muletto da un collega. Gli sono finiti addosso quattro quintali ...

Settimo Milanese, l'incidente durante la consegna di un pesante macchinario. Soccorso subito, l'uomo residente a Saronno si è arreso dopo tre giorni.