Oniverse Gruppo Calzedonia | a Napoli da marzo un Digital Hub all’interno della Stazione Marittima

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 febbraio 2024), nuovo naming del, che comprende i brand, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Signorvino, Atelier Emé, Antonio Marras e, dopo l’acquisizione di Cantiere del Pardo, Grand Soleil Yachts, Pardo Yachts e Van Dutch Yachts, punta sulle nuove generazioni, nativii e appassionati del mondo online, alla ricerca di nuovi talenti per sostenere l’omnicanalità, ossia l’integrazione armonica dei canali di vendita fisici con la versione più evoluta dell’e-commerce. La continua crescita registrata dalin nuovi Paesi e con nuovi brand lancia un’importante sfida al Dipartimento It, che sempre più velocemente deve essere in grado di rispondere alle esigenze di mercati dinamici e in continuo cambiamento, garantendo scalabilità e ...