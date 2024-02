(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si è aperto questa mattina ildi fronte allad'di Frosinone a carico di Roberto Toson (49 anni) e suo figlio Mattia (23)dell'assassinio di, il 19enne di Alatri ucciso da un colpo di pistola alla testa esploso la sera del 30 gennaio 2023 da due persone arrivate in sella a uno scooter nella località Girone, del centro storico di Alatri dove la vittima era in compagnia di alcuni amici.

Il 19enne è stato ucciso ad Alatri la sera del 30 gennaio 2023. Lo zio della vittima: "Ergastolo senza se e senza ma" ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Thomas Bricca, via al processo in Corte d'Assise: assenti in aula i due imputati ...