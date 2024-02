Olimpiadi Milano Cortina 2026 | ok ai lavori per la pista di bob

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – ?Da poche ore si sono completate le Olimpiadi invernali giovanili in Corea e per la prima volta nella storia l ?Italia ... (calcioweb.eu)

“Le Olimpiadi non arrivano ogni due anni, arrivano nel 2026 e poi non arriveranno più. E incomincio a essere pentito di averlo fatto, perché ne ... (sportface)

Se Europa da' regole su bilancio le dia su tutto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 feb - 'Non sono contro l'Europa ma l'Europa deve cambiare'. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, ...La pista di bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 sara' nel comune veneto: Simico ha firmato l'accordo ...La pista di bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 sarà nel comune veneto: Simico ha firmato l'accordo con l'impresa Pizzarotti che effettuerà i lavori.