Olimpiadi Cortina | 17 tirocini Crui | candidature entro il 23 febbraio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Fondazione Milano2026 e Fondazionepromuovono un’opportunità per i giovani di essere coinvolti nell’organizzazione delle prossimee paralimpiadi invernali: sono infatti 17 iextracurriculari da svolgere presso la sede milanese del Comitato Organizzatore dei Giochi di Milano2026. Alle selezioni possono prendere parte i neolaureati ad un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico delle classi di laurea indicate nel bando, che potranno candidarsi su www..it fino alle 17.00 del 232024. Il programma, spiega una nota, “si propone di consolidare le conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso universitario attraverso una esperienza diretta e concreta, in occasione ...