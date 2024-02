Olimpiadi 2026 a Cortina Per la pista da bob Pizzarotti ingaggia 90 operai norvegesi Lavoreranno 7 giorni su 7

E’ arrivata un’offerta per la pista da bob per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 , come anticipato dal presidente della Regione Veneto ... (ilfattoquotidiano)

Giovani, gioite! Sono online 17 tirocini per contribuire al “programma Milano Cortina 2026”, cioè al successo dei giochi olimpici e paralimpici invernali. I primi del programma di tirocini Milano Cort ...Presentata a Milano l'iniziativa culturale che proiettera' il Trentino verso le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 'Anelli ...A promuovere questa iniziativa sono la Fondazione Milano Cortina 2026 e la Fondazione Crui. I candidati prescelti daranno supporto alle attività caratterizzanti l’area organizzativa dove sarà svolto i ...Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - “Da poche ore si sono completate le Olimpiadi invernali giovanili in Corea e per la prima volta nella storia l’Italia ha vinto, è prima nel medagliere e questo ci riempie ...Inizia il progetto espositivo triennale con una mostra per avvicinarsi ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 ...