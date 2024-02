Olimpiadi 2026 a Cortina Per la pista da bob Pizzarotti ingaggia 90 operai norvegesi Lavoreranno 7 giorni su 7

Partita da sogno per Telasco Segovia. Il centrocampista ha segnato una doppietta nella vittoria per 3-1 contro il Brasile Under 23, qualificando i pari età del.Anche Francesco Moser fra gli amici intervenuti all’appuntamento organizzato dal Guinness Club 92 di Giovanni Groff ...Per accompagnare il viaggio verso le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026, che saranno diffuse su un territorio di oltre 22.000km2 un'ampia area del ...