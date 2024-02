Olimpia Milano | montagne russe a Istanbul I turchi dell’Efes vincono 79-73

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024)a) –continua il suo incubo in Eurolega. Forse una cura davvero non c'è perché per l'ennesima voltagetta alle ortiche tutto quello che ha costruito nella prima parte della partita. L'Efesvince per 79-73 una gara cheaveva dominato nel primo tempo, lo fa a causa di un terribile 30-7 nel terzo periodo che vanifica tutto e a nulla vale anche il disperato tentativo di rimonta nel finale tornando a spegnere l'interruttore negli ultimi due minuti. Coach Messina nella conferenza stampa post-gara è laconico, ma davvero c'è poco da dire di più: “Tre ottimi periodi, un terzo quarto disastroso. Non so come spiegarlo, non è la prima volta che ci succede. È difficile, ma bisogna trovare una soluzione". Adesso, però, il play-in è distante 3 ...