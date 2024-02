Olimpia Milano | Messina | “La nostra mancanza di competitività imbarazzante”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Coach Ettoreparla della partita dell’contro l’Efes, terminata 79-73 per i turchi: “Non c’è dubbio che siano stati loro la miglior squadra in campo. Noi abbiamo cominciato in attacco sbagliando anche i lay-up e in difesa commettendo troppi errori, ma soprattutto non abbiamo opposto resistenza. Ladiè stata onestamente. Dobbiamo scusarci con i nostri proprietari e con chiunque sostenga la squadra. Non abbiamo mai avuto continuità nel roster ultimamente e quando recuperi giocatori come Mirotic e Lo tutti devono fare uno sforzo ma lo sforzo va fatto prima in difesa che in attacco. Qualche volta capita che rientrino dei giocatori importanti e tendi a pensare che adesso abbiamo più giocatori, abbiamo più ...