Olbia | in ansia per Karol Canu e Giuseppe Contini

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pubblicato il 2 Febbraio, 2024scomparsi a, ancora nessuna notizia a otto giorni dalla sparizione dei due ragazzi di 15 e 17 anni in Sardegna. La preoccupazione delle famiglie aumenta di ora in ora, così come si fa sempre più fitto il giallo su cosa sia successo davvero. Sono usciti di casa nel tardo pomeriggio del 25 gennaio scorso e non sono mai rientrati, da quel momento non si sa più nulla di loro.sono letteralmente spariti nel nulla e c’è l’ipotesi che il 17enne e il 15enne siano entrati in un giro di amicizie sbagliate o che i due si siano nascosti da qualcuno perché sotto minaccia. I due adolescenti potrebbero essersi fidati di qualcuno che ...

