Officina del plasma equino L’Europa primo mercato

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Monteriggioni (Siena), 2 febbraio 2024 - "Nel giro di due anni al massimo andremo in una sede più ampia per l’dove produciamo iliperimmune per i cavalli. Comunque sempre nel comune di Monteriggioni", diceva a La Nazione Raffaello Ciampoli nel dicembre 2020. Promessa mantenuta. "Le autorizzazioni sono arrivate a dicembre, ci siamo dunque trasferiti dal Ceppo in locali molto più ampi e comodi", spiegava ieri con la luce negli occhi il veterinario che da decenni opera e tutela i barberi della Piazza nella clinica sulla collina di Monteresi. E che ieri ha presentato la nuovaper iliperimmune di comprovata qualità ed efficacia per combattere patologie neonatali dei puledri molto diffuse quali, per esempio, l’ipogammaglobulinemia. Interamente realizzato in Italia con autorizzazione del ...