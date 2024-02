Nuovo polo oncologico alla San Francesco per ridurre le liste d’attesa | farmaci e pazienti dal Papa Giovanni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Bergamo. Oltre mille nuovi malati di tumore ogni anno accedono alXXIII di Bergamo dove in media, tutti i giorni, si recano 150 le persone per controlli o terapie: sono numeri impressionanti quelli che riguardano l’oncologia della più grande struttura ospedaliera della nostra provincia, purtroppo con un trend di crescita che non pare intenzionato ad arrestarsi. Anzi. Per questo già dal settembre 2022, grazie a una convenzione con la Casa di Cura San, era stato avviato un servizio di oncologia in Day Hospital capace di assorbire parzialmente le necessità del territorio: un modello unico di collaborazione tra pubblico e privato che oggi sta dando risultati incoraggianti e, soprattutto, sta muovendo decisi passi in avanti per un ampliamento quanto mai necessario. Partiti in via sperimentale con 3-4 ...