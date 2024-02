Nuovi casi Covid e decessi in calo | Vaia “Ormai è endemizzato”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana compresa tra il 25 e il 31 gennaio, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, si registrano 3.859positivi al-19, con una variazione di -33,6% rispetto alla settimana precedente (5.810). Sono 115 le persone decedute, con una variazione di -43,3% rispetto alla settimana precedente (203), mentre 151.116 i tamponi effettuati con una variazione di -5,7% rispetto alla settimana precedente (160.219). Il tasso di positività è del 2,6% con una variazione di -1,0% rispetto alla settimana precedente (3,6%). Il tasso di occupazione in area medica al 31 gennaio è pari al 3,5% (2.169 ricoverati) rispetto al 4,3% (2.691 ricoverati) del 24 gennaio. Il tasso di occupazione in terapia intensiva al 31 gennaio è pari all’1,2% (106 ricoverati) rispetto all’1,4% (121 ricoverati) del 24 ...

