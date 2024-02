Nuovamente Sanremo nel percorso artistico del cantore reggino Michelangelo Giordano

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Mercoledì 7 e venerdì 9 febbraio, il cantautore calabresesarà ospite musicale e giurato per il talent“Miss & Mr”, organizzato dalla Jasmin’s Cinema Moda and Dance. L’evento si svolgerà alle porte die sarà uno dei numerosi eventi collaterali del Festival di2024 che accenderanno la settimana più importante dell’anno nella riviera ligure. Ilsarà giurato in commissione per selezionare i migliori talenti nell’ambito della moda, del canto, del ballo e della recitazione; inoltre, si esibirà in qualità di ospite musicale con alcuni suoi brani ed un medley acustico dedicato al Festival disembra essere, nel bene e nel male, un ...