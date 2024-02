Nuoto artistico | Mondiali Doha 2024 | Susanna Pedotti in finale con il 6° punteggio nel singolo tecnico

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Parte con un’ottima gara di qualificazione il Mondiale diper l’Italia del, conal via nelfemminile. La giovane milanese, che pochi mesi fa a Fukuoka era riuscita a centrare l’accesso allacon il dodicesimoin quello che era il suo debutto iridato, dimostra di essersi messa alle spalle la tensione della “prima volta”. L’azzurra ha riproposto The dragon Princess by Epic Chinese Orchestra con le coreografie di Stefania Speroni, totalizzando undi 238.2963 (144.7467 di elementi, 93.5500 di impressione artistica) che le è valso il sesto posto e garantito con scioltezza il passaggio all’atto conclusivo della competizione. TUTTI I RISULTATI DI ...

Le giovani atlete alla gara. Propaganda Nazionale: terze. Ludovica Domeniconi e Beba. Boschi (Senior ex agoniste).A Doha si parte con il nuoto artistico e i tuffi: torna Minisini. Forfait di Ceccon. L'obiettivo degli azzurri è provare a migliorare il bottino di 14 medaglie. Dall'11 febbraio entreranno in scena gl ...Prendono ufficialmente il via oggi i World Aquatics Championships di Doha 2024 e lo fanno con i tuffi e il nuoto artistico, in attesa dei prossimi giorni in cui piano piano saliranno alla ribalta tutt