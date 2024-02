Nuoto artistico | Mondiali Doha 2024 | Giorgio Minisini vola in finale nel solo tecnico | è 4° nei preliminari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Parte bene il Mondiale diper, impegnato – in questa prima giornata di gare – nel. Il 27enne romano – che lo scorso anno dovette rinunciare alla rassegna iridata di Fukuoka a causa di un intervento al ginocchio – chiude l’eliminatoria con il quarto punteggio a 218.0966. Una routine sviluppata sulle note di Way from the start again – Still loving you by Scorpions con le coreografie di Anastasia Ermakova e Milena Miteva, in grado di ottenere un 120.9466 nell’esecuzione e un 97.1500 di impressione artistica nonostante qualche piccola imprecisione ravvisata dai giudici nel corso della prova dell’azzurro. “Una prestazione positiva, con questo regolamento è sempre come lanciare un dado. Vediamo quale è stato l’errore che hanno ravvisato e cerchiamo di risolverlo”, ha ...