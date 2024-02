Nuoto artistico | Cerruti e Ruggiero ambiziose | “Vogliamo la medaglia | non basta la qualificazione olimpica”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Quarto punteggio per Lindae Lucrezianel preliminare del duo tecnico femminile ai Mondiali di Doha 2024: le azzurre, vice-campionesse mondiali a Fukuoka, hanno mostrato di avere le potenzialità per raggiungere unanella finale di lunedì, ma non sarà semplice vista la concorrenza di Spagna e Gran Bretagna. Queste le parole della coppia italiana ai microfoni di Rai Sport dopo la gara: “Siamo molto soddisfatte della nostra routine perché è stato un mese impegnativo: ci siamo allenate meno del solito a causa di un infortunio, quindi abbiamo cominciato la vera e propria preparazione tre settimane fa. Siamo soddisfatte di quello che abbiamo fatto oggi, ma non ci accontentiamo perché da questo doppiouna. Sappiamo già cosa modificare per la finale e per crescere ...