Nuoto artistico | Aruba svetta nel Gruppo B del duo tecnico ai Mondiali Cerruti-Ruggiero nel pomeriggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sono cominciati idiall’Aspire Dome di Doha. Dopo le gare di solomaschile e femminile, è arrivato il momento del duo, con i suoi preliminari; e con 43 nazioni iscritte al programma, la gara si è dovuta suddividere in due parti. In mattinata sono scese in acqua le nazioni facenti parte delB, con un punteggio un po’ più basso rispetto alle grandi potenze del. E comunque sono arrivate delle sorprese ben piacevoli, con la prima posizione provvisoria occupata da un’ottima, che con Kyra Hoevertsz e Mikayla Morales hanno compiuto una routine senza beccarsi benchmark e chiudendo in testa con il punteggio di 216.7183. Secondo posto occupato dalle gemelle cilene Soledad e ...