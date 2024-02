Novedrate | operaio con una mano incastrata in un macchinario “liberato” dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 - Intervento di soccorso deidelper un infortunio sul lavoro oggi alle 14.30 ain vie Delle Betulle 3, all’interno della ditta Colombo. Unè rimasto ferito, a causa di un incidente in cui la suaè rimasta intrappolata in una macchina che pressa tavole di legno da incollare. L’uomo, 58 anni, è stato immediatamente soccorso dai colleghi, che hanno anche allertato il 118. Dopo le prime cure prestate sul posto, per stabilizzare la situazione, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza, e ricoverato. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Ats Insubria per ricostruire le cause dell’accaduto. I dati lombardi In quasi tutte le province lombarde, si registra un incremento dell’incidenza ...