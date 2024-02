“Novak Djokovic aveva la febbre contro Sinner” Il retroscena dalla Serbia | “Per quello era debole”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Jannikha sconfittonella semifinale degli Australian Open 2024 e poi ha conquistato il primo Slam della stagione battendo Daniil Medvedev rimontando da 0-2. Il tennista italiano ha firmato un’autentica impresa sul cemento di Melbourne, regolando il numero 1 al mondo che su quel campo non perdeva da 33 incontri e che ha vinto il torneo per ben dieci volte in carriera. Il fuoriclasse serbo si è dovuto inchinare al cospetto dell’altoatesino, impostosi in quattro set e apparso in totalello della situazione nell’arco dell’intera partita. Il 22enne, numero 4 del ranking ATP, è sembrato oggettivamente superiore al rivale in quella che era una delle partite più attese dell’intero torneo. Nelle ultime ore il giornalista serbo Luka Nikolic ha voluto svelare unariguardo a ...