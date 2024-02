Norvegia | l’apocalittica tempesta Ingunn fa soffiare il vento a 200 km h Bus spazzati fuori strada e finestre saltate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Oslo, 2 febbraio 2024 – Era da 117 anni che lanon vedeva una bassa pressione del genere: nel pomeriggio e nella notte di mercoledì 31 gennaio, il Paese è stato colpito da raffiche diche hanno raggiunto mediamente un’intensità tra i 130 e i 160 chilometri orari. Laè stata (per ora) la più potente della stagione 2023/2024 in Europa, nonché la più grave che abbia colpito lada trent’anni a questa parte: il livello raggiunto è stato quello di un uragano di prima categoria. A trainare il fenomeno è stato lo sting jet: prodotto dai cicloni extra-tropicali, si tratta di fortissime correnti di aria particolarmente fredda, in grado di raggiungere agevolmente la superficie terrestre, causando raffiche diestremamente violente, sebbene non si ...