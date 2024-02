Normalizzazione a Bruxelles Con il sì ai soldi per Kiev | Orbán si accasa da Meloni Per contare

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il negoziato avviato a cavallo del summit di dicembre, quello che l’ungherese ha fatto fallire. La premier gli chiede un cambio di passo sull’Ucraina come condizione per entrare nel gruppo dei Conservatori. Così Ecr sarebbe terza famiglia dopo le elezioni. Lui punta ad andare tra quelli che contano in Ue, non i sovranisti di Salvini. Scommettendo su Trump, che potrebbe portarea cambiare su Mosca