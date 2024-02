Non sono un rosicone Caso Sinner | Pietrangeli sbotta così

Non è stata la prima giornata di gare che sognava Chiara Pellacani in questi Mondiali 2024 di Tuffi a Doha (Qatar). L’azzurra, impegnata nei ... (oasport)

La dirigente scolastica, ex direttrice di un istituto comprensivo a Palermo, finita ai domiciliari per peculato e corruzione , e il suo vice, ... (orizzontescuola)

Anche i giovani fino a 19 anni sono tra i più colpiti con un + 15,8%. Sono questi alcuni dei dati Inail più significativi, elaborati dall’Ires Cgil Marche. Nel 2023, si sono registrati 16.918 infortun ...– Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati. Quello che sembrava l’uomo della rinascita per la conduttrice uscita da una difficile crisi personale anche a causa dell’ennesima… Leggi ...Milano, 2 feb. (askanews) – “L’incendio che divampa in questi giorni in tutta Europa è il frutto di decenni in cui la politica ha trascurato l’agricoltura, le condizioni di vita e di lavoro di chi pro ...