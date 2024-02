Non solo Napoli | Chiariello e il mercato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 febbraio 2024) A RadioCentrale, nel corso della trasmissione ‘Un calcio alla radio’, Umbertosi è espresso nel suo editoriale. Di seguito le sue dichiarazioni: “Unpessimo perché non c’è un euro e lo dice Lotito che non ha fatto niente. La Lazio ha provato a prendere un giocatore dalla Turchia, ma è saltato e l’ala che tanto desiderava Sarri non è arrivata. L’Inter ha fatto unda 8 perché si è portato a casaBuchanan per un buco oggettivo: ilDarmian non può fare sia difensore che esterno. Ilè da 8 perché hanno già bloccato Zielinski e Taremi. La Juventus un bel 7 lo prende, perché ha preso Alcaraz e Diallo, a fari spenti Giuntoli, spendendo pochissimo, ha fatto un buon. Il Milan pende 5 pieno, forse anche ...