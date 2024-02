“Non potete sapere cosa ho sentito” Grande Fratello | Beatrice avvisa Zia Fiorda e Greta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Aver girato due corti ha messo a dura prova i concorrenti del, tra preparazione, scrittura dei testi, riprese, costumi e soprattutto ricordare le battute. Non solo c’è chi si è cimentato in sfide fisiche, oltre che attoriali, per cui i concorrenti hanno deciso di rilassarsi e di prendersi cura del loro benessere fisico. Fuori batte un sole quasi estivo e in ogni angolo del giardino c’è chi canticchia e cerca di abbronzarsi, crema solare alla mano e corde vocali riscaldate. Sembra proprio che canticchiare sia il filo comune fra tutti gli inquilini,liso, di buon umore, travolge con il suo canto, trascinando Rosy e Anita in un balletto in salone. Leggi anche: “Basta, deve uscire”. Clamoroso al, social mobilitati contro ...