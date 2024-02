No alla vita “impatto zero” | rischiamo tutto

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Chevuoi? Cauterizzata?. Kilometro. Quel determinato posto, quei determinati amici, quella determinata routine. Si possono anche dosare adeguatamente sensualità e amore se vuoi,in pratiche boccette da restituire a fine uso. Vuoto a rendere o vuoto e basta. In fondo basta autoregolarsi, si può regolare la dose di empatia, la dose di attenzione, la dose di parole. Anzi, le parole in particolare si possono scegliere con cura, si possono cucire insieme, seducenti come vestiti di campionario, per ammaliare l’acquirente. Non devono per forza corrispondere ai pensieri, alle intenzioni, alle finalità. Certo, bisogna manipolare un po’, ma che vuoi che sia? È lo scotto da pagare per chi deve averea misura d’uomo, a propria misura, per chi deve gestire la sua ...