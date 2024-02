No alla violenza negli stadi Richiesta sul tavolo di Guerini

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il segretario provinciale del SAP Sindacato autonomo di polizia di Lodi Francesco Guidi ha scritto all’onorevole di Lodi Lorenzo, presidente del Copasir, al presidente del Senato, Ignazio La Russa, al presidente della Camera, Lorenzo Fontana e al presidente della Figc, Gabriele Gravina. C’è ladi istituire una giornata contro lain memoria di Filippo Raciti, l’ispettore ucciso il 2 febbraio di 17 anni fa, fuori dall’Angelo Massimino di Catania, durante i disordini scoppiati tra Ultras del Catania e del Palermo. Nell’anniversario della morte del collega Guidi spiega: "Dal 2007, anno in cui accadde questo tragico evento, sono stati fatti dei lenti ma lunghi percorsi, che hanno consentito di apportare un reale cambiamento al tifo...

Negli scorsi giorni c’è stata una fiaccolata contro il bullismo e la violenza sui minori a Napoli nei Giardini di via Ruoppolo al Vomero. Tante sono ... (zon)

L’ Autonomia differenziata divide l’Italia ancor prima di entrare in vigore. A contestare la riforma Calderoli, approvata la settimana scorsa in ... (lanotiziagiornale)

Pisa, 30 gennaio 2024 – Nasce a Pisa l'Associazione CenVit-Centro di Vittimologia, per volontà di tre professioniste con differente formazione ... (lanazione)

Da Napoli arriva un forte messaggio di impegno per contrastare la violenza economica , una delle forme più sottovalutate e pervasive della violenza ... (ildenaro)

Nuovi guai per Samuel Eto’o . Secondo ‘The Athletic ’, l’ex calciatore, ??ora presidente della Federazione del Camerun, è accusato di partite ... (sportface)

PORDENONE - Da “poliziotto di strada”, a stretto contatto con la gente, a questore di Pordenone. Nel biglietto da visita di Giuseppe Solimene, 61 anni, campano ma ...Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza – con i voti contrari di Lega e Fratelli d’Italia – una mozione che sollecita una norma nazionale per tenere nelle scuole corsi di educazione ...FABRIANO Prima la palpata, poi il morso al lato B. Rischia di finire a processo con l’accusa di violenza sessuale il titolare di un bar del Fabrianese con l’accusa di aver molestato ...Questo articolo è parte della campagna Unite a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla ...La violenza in Cisgiordania ha raggiunto "livelli intollerabili" e rappresenta una minaccia alla pace e alla sicurezza di tutto il Medio Oriente. Alla vigilia dell'ennesima visita di Antony Blinken ne ...