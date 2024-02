Nintendo Switch 2 sarà «sorprendente e delizierà gli appassionati»

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Dopo sette anni sul mercato e 130 milioni di console vendute, sembra che il 2024 possa essere l'anno giusto per il lancio della2. Dopo i refresh di metà generazione con i modelli OLED e Lite con cui ha differenziato e reso più completa la propria offerta, la casa giapponese è finalmente pronta ad andare oltre rinnovando la console che ha cambiato il mondo dei videogiochi degli ultimi anni, aiutandolo nella transizione verso la mobilità che ha portato poi alla nascita del gaming in streaming e che ha spinto anche la concorrenza di Sony e Microsoft a darci la possibilità di giocare a PlayStation e Xbox direttamente dallo smartphone. Ed è proprio perché è stata rivoluzionaria che le attese dei fan per la2 sono altissime, visto che ancheha anticipato che il prossimo dispositivo ...