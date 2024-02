Nigeria-Angola oggi in tv | canale | orario e streaming quarti di finale Coppa d’Africa 2024

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Alle 18:00 di, venerdì 2 febbraioscenderanno in campo in occasione deididi. Al ‘Felix Houphouet Boigny Stadium’ di Abidjan le due nazionali si contenderanno il pass per la semi, dopo aver eliminato rispettivamente Namibia e Camerun. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia, oltre che insul sito e l’app dell’emittente, che ha acquistato i diritti della competizione. Viste le eliminazioni eccellenti agli ottavi, laè la favorita per la vittoriadi un trofeo che ad Osimhen e compagni manca dal 2013. Di fronte la sorpresa, che non ha mai vinto il torneo. ...

