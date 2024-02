Nicole Mazzocato mamma bis nel giorno in cui è nata la seconda figlia dell’ex Fabio Colloricchio

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 2 febbraio 2024)è diventatabis: ad annunciarlo è stata la modella stessa insieme al compagno Armando Anastasio, i quali sui social hanno postato una serie di foto insieme al loro secondo figlio, Davide. “Siamo tanto felici. Benvenuto Davidino del nostro cuore, sei bellissimo e ti amiamo già tanto”, ha scritto la coppia in un post condiviso su Instagram, nel quale vediamo i due sorridenti insieme al piccolo in ospedale. Ma questa non è l’unica lieta notizia del primo febbraio 2024: lo stesso, infatti, è venuta alla luce anche Gia, secondogenita di, ex compagno di. “GiaMangriñan. 1/02/2024”, hanno scritto il blogger e la compagna Violeta Mangriñan, ora genitori bis, su Instagram, dove hanno ...