Newcastle-Luton Town sabato 03 febbraio 2024 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il turno infrasettimanale è stato foriero di buone nuove sia per ilche per il. I padroni di casa hanno vinto nettamente al Villa Park mentre gli ospiti hanno rifilato quattro gol al Brighton levandosi dal terzetto di coda dopo molto tempo. Entrambi i club nei giorni precedenti avevano conquistato gli ottavi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Al via la 22ª giornata di Premier League , con cinque incontri in programma in questo martedì sera. Alle 20.30 l'Arsenal si impone... (calciomercato)

Nelle gare del turno infrasettimanale, della 22^ giornata di Premier League crolla il Brighton, De Zerbi perde 4-0 a Luton. Colpo Newcaste con tris all'Aston Villa: 3-1 dei Magpies in casa di Emery. A ...Premier League: crolla il Brighton, De Zerbi perde 4-0 a Luton. Ok l'Arsenal, colpo Newcaste: tris all'Aston Villa ...Dopo aver superato il turno in FA Cup, Luton e Brighton si affrontano in Premier League con il mirino puntato sui rispettivi obiettivi. Il Luton è terz'ultimo (con un match da… Leggi ...