Netflix | le serie da non perdere a febbraio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Per il mese di, susono attese alcunecome ‘One Day’, di genere romantico, poco prima di San Valentino. Ma le nuove uscite includono anche documentari come ‘Love, Stalker, Killer’ e la sesta stagione di ‘Formula 1’. Debuttano gli episodi live action di ‘Avatar – La leggenda di Aang’. Non mancheranno colpi di scena con le nuove puntate dell’esperimento, tra spettacolo e sentimenti, di ‘Love is Blind’. E poi c’è il contest per rapper con tre giudici di eccezione, due dei quali sono legati anche all’evento nazional-popolare e musicale del mese, ovviamente Sanremo. ‘One Day’ In uscita l’8. Molti si ricorderanno la pellicola con Anne Hathaway (che rivediamo, sempre su, questo mese, ne ‘Il Diavolo veste Prada’) e Jim Sturgess. Ma dal bestseller di David Nicholls è ...