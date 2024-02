Netflix ha mostrato la strada Disney+ sta bloccando la condivisione della password anche negli Stati Uniti

Samsung ha riconosciuto un problema relativo al profilo colore del display di Galaxy S24 che fa apparire i colori meno vividi e saturi rispetto ai modelli precedenti. Un aggiornamento software risolve ...Squid Game sta per tornare, e finalmente vediamo le prime immagini in movimento. Solo alcuni secondi, inseriti in un reel che mostra tutte le novità più attese in arrivo su Netflix nel corso del 2024.Netflix svela le novità del 2024 tra film e serie TV che arriveranno in questo nuovo anno. E parliamo di Squid Game 2, Rebel Moon - Parte 2: la sfregatrice ma anche Beverly Hills Cop IV, Emily in Pari ...