Netflix ha mostrato la strada Disney+ sta bloccando la condivisione della password anche negli Stati Uniti

Si intitola Let's Talk About CHU la nuova serie tv in arrivo su Netflix il 2 febbraio 2024. Scopri tutti i dettagli.Ecco la video anteprima di tutte le serie e i film in arrivo sul catalogo di Netflix in questo 2024 (e qualche informazione sugli esclusi) ...Millie Bobby Brown non sta vivendo una fiaba in Damsel e il nuovo poster condiviso da Netflix evidenzia ancor di più quest'aspetto.