Neonato abbandonato sul pianerottolo | chi lo ha lasciato lì? La risposta nelle immagini delle telecamere

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Milano, 2 febbraio 2024 – I carabinieri di Milano stanno visionando ledi sorveglianza del palazzo di via degli Apuli 4 nel quartiere milanese del Giambellino, a Milano, dove sulal pian terreno è statoieri, avvolto in una coperta rosa sopra uno zerbino, un bimbo di un mese. Accanto al piccolo vi era un messaggio scritto in arabo: “La mamma è morta, non posso occuparmi di lui”. Le verifiche e gli interrogatori Per questo motivo, finora senza esito, sono in corso ricerche in tutti gli ospedali milanesi in cui, però, non risultano donne morte di recente dopo aver partorito. “Abito qui vicino ma non mi conoscete” era scritto sul biglietto e i militari stanno sentendo più persone possibili che abitano nei caseggiati popolari di cui è composta la zona. ...