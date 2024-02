Neonato abbandonato in un condominio | trovato un bigliettino | ecco come sta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Scoperta shock in un: undi appena un mese è stato rinvenuto con un biglietto.sta e il punto sulle indagini. Doveva essere un pomeriggioaltri in unmilanese, ma all’improvviso si è trasformato in una giornata che i presenti difficilmente dimenticheranno.riportato dall’Adnkronos, nella giornata di ieri, giovedì 1 febbraio, i condomini hanno rinvenuto undi appena di un mese. Unè statoa Milano – Cityrumors.it – foto PixbayIl piccolo è statocon un biglietto, scritto presumibilmente in arabo, ed ora sono in corso tutte le indagini per cercare di ricostruire meglio quanto successo e magari risalire ai genitori. ...