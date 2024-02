Nel weekend si espande l' anticiclone in attesa del maltempo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) AGI - Primi giorni di febbraio caratterizzati da tempo stabile e asciutto in Italia, che si trova sul bordo orientale. Temperature che verso iltorneranno a salire ulteriormente al di sopra delle medie del periodo con valori anche di 8 gradi. Poco da segnalare nei prossimi giorni se non che l'sirà progressivamente anche verso il Mediterraneo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano continuano a confermare un guasto delle condizioni meteo a partire dalla prossima settimana, con il ritorno di aria atlantica sulla nostra penisola. Possibile affondo polare ipotizzato dai modelli matematici dalla seconda parte della settimana, condiffuso e neve che potrebbe tornare a scendere a quote di bassa montagna, ma è ancora presto per scendere nel dettaglio. Previsioni per sabato 3 ...