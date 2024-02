Nel pomodoro proprietà antibatteriche importanti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il succo di, oltre ad avere potentiantiossidanti, è anche un efficace antibatterico. In particolare, è stato scoperto e verificato, può uccidere la Salmonella Typhi (salmonella tifoide), un agente patogeno mortale che causa nell’uomo la febbre tifoide) e altri batteri che possono danneggiare la salute del tratto digestivo e urinario. E’ quanto riferisce una ricerca pubblicata su Microbiology Spectrum, una rivista dell’American Society for Microbiology, condotta da ricercatori del Dipartimento di microbiologia e immunologia, della Cornell University. I pomodori, nome scientifico Solanum lycopersicum, sono ortaggi molto apprezzati in tutto il mondo e, grazie al loro gusto eccezionale, sono ampiamente usati in varie tradizioni culinarie. Il valore nutrizionale dei pomodori, dovuto a composti benefici come licopene, polifenoli e ...