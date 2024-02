Nek e Francesco Renga a Sanremo 2024 | due papà sul palco dell’Ariston

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Che cosa c’è di meglio di un amico per affrontare i momenti più importanti della vita? Lo sanno bene Nek (vero nome Filippo Neviani) e, che dopo il lungo tour estivo insieme hanno deciso di partecipare in coppia a. I due cantanti e amici sono in gara tra i big del Festival con il brano Pazzo di te. Le due star della musica italiana, che hanno già condiviso molti palchi in live tutti sold out, e da settembre torneranno nuovamente a esibirsi insieme, sono pronti per portare il loro sodalizio artistico anche sul. Del resto hanno molto in comune. Non solo la passione per la musica e una voce che conquista, ma anche un grande amore per ...