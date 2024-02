NBA | risultati della notte 2 febbraio | Maxey scrive 51 e ferma i Jazz di Fontecchio | Lakers battono Celtics senza le star

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Quattro partite si sono disputate nellaNBA, in un periodo che, negli States, comincia a diventare intenso. Succede spesso, nei giorni del Super Bowl che riguarda la NFL amatissima dagli americani, ma resta sempre tanto il lato cestistico di cui parlare. Protagonista assolutoè Tyrese, che firma il suo massimo di punti in carriera a quota 51. E con questi porta i Philadelphia 76ers (30-17) a battere gli Utah(24-26) per 124-127 in una partita abbastanza particolare per andamento. Importanti anche i 28 di Tobias Harris, mentre per inon bastano ii 28 con 10 rimbalzi di Lauri Markkanen e i 22 di Collin Sexton. Per Simone7 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 26 minuti e poco più d’impiego. I 51 di, per certi ...