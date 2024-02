Nba | colpaccio Lakers a Boston Ecco le riserve per l' All Star Game

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Milano, 2 febbraio 2024 - I Los Angelespiazzano ilal Garden. E per giunta senza gli acciaccati LeBron James e Davis. A trascinare i gialloviola alla vittoria per 114-105 in quel diè Reaves, che fa registrare il massimo stagionale: 32 punti per la guardia, che manda a bersaglio sette triple (record personale). Sugli scudi anche Russell, autore di una doppia doppia da 16 punti e 14 assist. I Celtics, alla terza battuta d'arresto consecutiva in casa (dopo la partenza da 20 successi in fila), vengono invece traditi dalla coppia Tatum-Brown, che chiude con appena 31 punti e 12/33 dal campo. Porzingis realizza 17 punti, lo stesso fatturato di Hauser. Gli altri risultati Fra i grandi protagonisti della notte Nba c'è Maxey, che firma la miglior prestazione offensiva in carriera e si carica sulle spalle la sua ...