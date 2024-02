NBA 2023 2024 | i Lakers | senza LeBron e Davis | sbancano Boston Maxey da 51 punti nella vittoria 76ers

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) In una nottata NBA con solamente quattro partite in programma, la sorpresa la firmano i Los Angeles. ConJames e Anthonyentrambi out per infortunio, la squadra californiana – di certo non nel miglior periodo della sua stagione – con una prestazione d’orgoglio va ae vince la sfida contro gli eterni rivali dei Celtics per 105-114 grazie ai 32di Austin Reaves e con tutto il quintetto di partenza in doppia cifra. Doppia doppia da 16+10 per Hayes, 16 anche idi D’Angelo Russell. Tra le file disi salvano parzialmente solo Tatum e Porzingis. I Philadelphiafesteggiano a metà. Vincono 124-127 in trasferta contro gli Utah Jazz grazie al career high da 51di Tyrese ...