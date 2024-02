Navi con bandiere estere non dichiarate al Fisco | il Roan di Civitavecchia ne scopre 32

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Evasione fiscale in mare: il Reparto Operativo Aeronavale Nazionale denuncia ben 32 imbarcazioni nonbattenti bandiera estera. Mare aperto. L’evasione fiscale è possibile anche in acqua e il mare italiano mostra diversi campanelli d’allarme. Il punto è che diversi armatori italiani ritengono che le acque nazionali siano una sorta di “zona franca” dove, però, farla franca è (quasi) impossibile. Aumentano, infatti, le migrazioni fittizie da parte di armatori italiani verso registri navali esteri. In aumento leitaliane con bandiera estera (ANSA-IlCorrieredellacittà.com)Mossa utile, almeno sulla carta, per aggirare la normativa italiana riguardante le dotazioni di sicurezza che prevede, fra le altre cose, attrezzature con caratteristiche specifiche più la “schermatura” reale del possesso del bene. In caso contrario, attraverso una bandiera ...