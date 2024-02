Nations Cup di Ciclismo Maschile | l’Italia conquista il bronzo nell’inseguimento

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Adelaide – Ilè ancora sul podio.hato il terzo posto,a squadre, allaCup di Adelaide con il quartettoFrancesco Lamon, Davide Boscaro, Filippo Ganna ed Elia Viviani (sostituito da Manlio Moro nelle qualificazioni). La squadra tricolore ha siglato il quarto miglior tempo nel turno preliminare (3:53.553). Come riporta Agc di coni.it ‘Il crono di 3:49.190, poi, non è bastato nell’ultima batteria per avere la meglio nei confronti dei padroni di casa dell’Australia A (3:48.529). Ganna e compagni, infine, si sono leggermente peggiorati nella finale per il podio, chiudendo in 3:49.825. Il riscontro cronometrico, tuttavia, si è rivelato sufficiente per battere la concorrenza della Nuova Zelanda (3:52.073). Il primo posto se lo è ...

